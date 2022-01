Șoc economic la început de an, în Turcia: Prețul le electricitate și gaze, majorate Vesti proaste, la inceput de an! Turcia a crescut brusc, sambata, preturile la electricitate cu 50 si pana la 100- pentru gospodarii si companii si a majorat din nou costul gazelor naturale, accentuand tensiunile intr-o economie care se confrunta cu o inflatie deosebit de mare. Autoritatea de reglementare a pietei energiei a anuntat ca preturile la electricitate au fost majorate cu aproximativ 50- pentru gospodariile cu consum redus, si cu peste 100- pentru utilizatorii comerciali cu cerere mare, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro. De parca asta nu ar fi tot, preturile la gazele naturale… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a pieței energiei a anunțat ca prețurile la electricitate au fost majorate cu aproximativ 50% pentru gospodariile cu consum redus, și cu peste 100% pentru utilizatorii comerciali cu cerere mare, relateaza Reuters, preluat de HotNews.ro.De parca asta nu ar fi tot, prețurile…

- Turcia a crescut brusc, sambata, prețurile la electricitate cu 50-100% pentru gospodarii și companii și a majorat din nou costul gazelor naturale, accentuand tensiunile intr-o economie care se confrunta cu o inflație deosebit de mare, transmite Reuters.Autoritatea de reglementare a pieței energiei a…

- Turcia a crescut brusc, sâmbata, prețurile la electricitate cu 50-100% pentru gospodarii și companii și a majorat din nou costul gazelor naturale, accentuând tensiunile într-o economie care se confrunta cu o inflație deosebit de mare, transmite Reuters. Autoritatea de reglementare…

- Ikea a anuntat ca din 2022 va majora preturile produselor din magazinele sale din intreaga lume cu 9% in medie, din cauza problemelor de transport si a celor din lanturile de aprovizionare, se arata intr-un comunicat al Ingka Group, care detine 90% din magazinele de mobila Ikea, transmit AFP si Reuters,…

- Pretul de referinta in Europa la gaze naturale a trecut peste pragul de 100 de euro pentru un Megawatt-ora, in timp ce exportatorii inregistreaza profituri record. Prețurile la gaze au crescut, inaintea unei serii de licitatii pentru rezervarea de capacitati de transport prin conducte care vor fi un…

- Turcii care încercau sa cumpere iPhone-uri și alte produse electronice au primit miercuri mesaje de eroare online, inclusiv de pe site-ul local al Apple, dupa ce, cu o zi înainte, o scadere istorica de 15% a lirei a provocat un haos al prețurilor, transmite Reuters.Lira turceasca a scazut…

- Preturile gazelor europene au crescut din nou miercuri, dupa o intarziere aparuta in procesul de aprobare a unei noi conducte majore din Rusia, Nord Stream 2, despre care surse guvernamentale germane au spus ca ar putea sa nu fie pusa in functiune pana in martie anul viitor, transmite Reuters.…

- Cresterea preturilor la gaze naturale pe piata angro din Europa incurajeaza din ce in ce mai multe companii de utilitati sa faca trecerea la carbune pentru a genera electricitate, tocmai intr-un moment in care regiunea incearca sa elimine combustibilul poluant, transmite Reuters. Desi atat…