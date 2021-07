Șoc: Cum face Ciucă economie de combustibil la MApN! Excesul de zel al propagandei operative care incearca sa iși justifice soldele primite direct de la Ministerul Apararii Naționale, prin intermediul fondurilor Direcției Generale de Informații a Armatei atinge deja cote halucinante. Ultimul exemplu de ”delir mediatic” fiind cel al ”impachetarii” incidentului cu un avion F -16 Fighting Falcon din cadrul Escadrilei 53 Vanatoare a […] The post Șoc: Cum face Ciuca economie de combustibil la MApN! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Un incident aviatic mai puțin obișnuit a avut loc marți, in zona poligonului Malina, din județul Galați: in timpul lansarii unei bombe de antrenament, s-a produs desprinderea necomandata a unui rezervor extern de combustibil si a grinzii de acrosare triple de pe partea dreapta a aeronavei, transmite…

- Incidentul a avut loc, marți dimineața, in timpul unor antrenamente cu trageri de lupta. Pilotul a anunțat o urgența majora și a intrerupt misiunea. Viața nu i-a fost pusa in pericol, au explicat ulterior reprezentanții Forțele Aeriene Romane printr-un comunicat de presa. Pilotul unei aeronave F-16…

- Pilotul unei aeronave F-16 Fighting Falcon din dotarea Escadrilei 53 Aviatie Vanatoare a Fortelor Aeriene Romane a raportat, astazi, un incident de zbor survenit in timpul executarii unor antrenamente cu trageri de lupta aer-sol in zona poligonului Malina, jud. Galati.

- Fostul director adjunct al Directiei Generale de Informatii a Apararii, Iulian Cristian Gherghe, a fost trimis in judecata, in stare de arest preventiv, a anunțat joi, 17 iunie, Parchetul Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, intr-un comunicat. Iulian Cristian Gherghe este acuzat de procurorii…

- Peștele mare il inghite intotdeauna pe cel mai mic ! Acesta fiind de acum și deznodamantul cutremurului care zguduie Ministerul Apararii Naționale și care are epicentrul in chiar Direcția Generala de Informații a Armatei. Numai ca, așa dupa cum dezvaluiam in urma cu doar cateva zile, nu va mai fi loc…

- Atat de mare este disperarea la varful Direcției Generale de Informații a Armatei, incat oamenii generalului Marian Hapau, fie ei și specializați in ”dezinformare” au ajuns sa faca auto-denunțuri extrem de riscante. Chiar daca acestea imbraca momentan doar forma scurgerilor controlate de informații…

- Ministrul Nicolae Ciuca a explicat faptul ca ancheta privind delapidarea celor aproape 180 de mii de euro din banii de razboi a pornit de la o sesizare facuta chiar de șeful serviciului secret al Armatei."Procedura pentru demararea anchetei penale a fost declanșata la sesizarea MApN și este in curs…

- Arestarea generalului Iulian ”Cristi” Gherghe aproape ca nici nu mai conteaza in finalizarea ”puzzle”-ului contrainformativ al halucinantelor vulnerabilitați la adresa securitații naționale din cadrul Direcției Generale de Informații a Armatei. Poate doar așa, ca punct de referința pentru nivelul la…