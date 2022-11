ȘOC! Cui a predat Câciu Finanțele! Masochism politic dus la extrem la Ministerul Finanțelor! Acolo unde social – democratul Adrian Caciu pare sa nu aiba inca habar sa calculeze nici macar algoritmii politici ai actualei coaliții de guvernare! Așa ca, la ce sa ne mai așteptam cu tot mai complicatele calcule ale degrevarii bugetului național de promisiunile cu iz electoral care […] The post ȘOC! Cui a predat Caciu Finanțele! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

"Ministerul Finantelor, prin ANAF, a incercat sa execute. Executarea silita este suspendata de ceva timp, acolo este un concordat preventiv, intre creditor si companie, la fel, creditorul are posibilitatea sa treaca si la executarea garantiilor dar in urmatoarea perioada inteleg ca o sa existe o intalnire.

