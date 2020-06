Stiri pe aceeasi tema

- Dintre cele 18 hotarari adoptate ieri de CNDC, cea cu amendarea presedintelui Klaus Iohannis a tinut capul de afis, dar lui Nastase i-au atras atentia si altele. Una dintre ele reprezinta o mare problema de imagine pentru social-democrati si s-a transformat in stigmat. Este vorba despre „ciuma rosie”,…

- Fostul premier Adrian Nastase, condamnat de doua ori pentru corupție în Dosarele Zambaccian și Trofeul Calitații, a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, în care solicita judecatorilor anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis prin care i-a fost retras Ordinul National…

- Fostul premier Adrian Nastase a deschis un proces la Curtea de Apel Bucuresti, în care solicita judecatorilor anularea decretului semnat de presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a fost retras Ordinul National "Steaua României", decoratie primita în 2002, scrie Agerpres.…

- Ludovic Orban a anunțat luni seara, la implinirea a 6 luni de la instalarea, pentru prima data, la Palatul Cotroceni, sa guvernul pe care il conduce pregatește o reforma in sanatate, dupa gravele deficiențe depistate odata cu debutul epidemiei de coronavirus.”Vom lua masuri in domeniul sanatații…

- Ludovic Orban a recunoscut, luni seara, ca guvernul pe care il conduce este in imposibilitatea de a cheltui fondurile alocate de Comisia Europeana in anumite domenii și ii va reloca, profitand de oportunitatea oferita de Bruxelles.O alta masura economica pe care Orban a promis ca o va implementa…

- Marti, 14 aprilie, in Saptamana Mare, presedintele Klaus Iohannis ne-a anuntat ca anul acesta, Saptamana patimilor noastre va tine o luna de zile. A emis un al doilea Decret, prin care prelungeste starea de urgenta, cu inca 30 de zile. Decretul a fost inaintat Parlamentului, pentru aprobarea sau respingerea…

- Dupa data de 15 mai, cand se incheie starea de urgenta, nu vor fi prelungite restrictiile privind deplasarile individuale, a anuntat, miercuri, presedintele Klaus Iohannis. Seful statului a facut declaratii de presa dupa o sedinta privind masurile de gestionare a epidemiei COVID-19, la care au participat…

- In plina criza, cu Guvernul interimar al Romaniei aflat in autoizolare, președintele Klaus Iohannis l-a nominalizat tot pe Ludovic Orban sa formeze un nou Executiv. Sambata dimineata, cei 16 miniștri propuși de premierul desemnat au fost audiați in condiții speciale, prin videoconferința, pentru ca…