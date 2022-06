Membrii Consiliului de Administratie al Maternitatii „Elena Doamna" din Iasi s-au intrunit la finalul saptamanii trecute pentru a lua o decizie in legatura cu calificativul „nesatisfacator" obtinut de catre managerul Gabriel Martinescu la evaluarea facuta de Consiliul Judetean. In urma discutiilor purtate in timpul sedintei, acesta a sustinut ca ar fi existat erori in calcularea indicatorilor si ca indicatorii de performanta ar fi fost indepliniti de fapt. Astfel, membrii CA au decis in unanimitate sa mai temporizeze luarea unei decizii pana dupa data de 15 iunie, aceasta fiind data la care urmeaza…