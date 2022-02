SMYK All for a deschis un nou magazin, la Craiova SMYK All for a deschis un nou magazin, la Craiova „Ne incanta faptul ca vom ajunge mai aproape de parinții din Craiova, care acum se pot bucura de cumparaturi de calitate pentru copii la prețuri avantajoase. Și, nu in ultimul rand, acest nou magazin contribuie la extinderea rețelei noastre de magazine, cu un impact pozitiv asupra dezvoltarii companiei noastre, prin care putem oferi locuri de munca intr-un context economic dificil si incert”, a declarat Sorin Stancu managerul general SMYK All for Kids Romania. Respectand linia de design prietenos și prețurile accesibile, SMYK All for Kids aduce… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

