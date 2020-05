Stiri pe aceeasi tema

- Membrii echipajului SMURD Iasi, care in iunie 2016 si-au pierdut viata in timpul unei misiuni efectuate cu elicopterul in Republica Moldova, au fost desemnati Cetateni de Onoare, post-mortem, decizia fiind luata, joi, in sedinta Consiliului Local Municipal. Medicul Mihaela Dumea, asistentul medical…

- Doua echipaje apartinand SMURD Iasi au efectuat, astazi dimineata, interventii aeromedicale in judetele Neamt si Suceava, pentru a prelua pacienti aflati in stare grava si a-i transfera la spitale iesene. Este vorba despre pacienti de la Piatra Neamt si Radauti. Mai multe informatii am obtinut de la…

- Echipaje apartinand SMURD Iasi au efectuat interventii aeromedicale in judetele Neamt si Suceava, pentru a prelua pacienti aflati in stare grava si a-i transfera la spitale iesene. ‘SMURD Iasi a efectuat in aceasta dimineata doua misiuni. Este vorba despre pacienti de la Piatra Neamt, judetul Neamt,…

- Patru bebeluși au fost transferați cu doua elicoptere SMURD Iași de la Suceava și Botoșani, la București, ieri dupa-amiaza. Cazurile nu au legatura cu noul coronavirus, a declarat prof. univ. dr. Diana Cimpoeșu, coordonatorul SMURD in regiunea Moldovei.. Cei trei prematuri de la Spitalul Suceava – aveau…

- Pacienții din Suceava care au nevoie de tratament in urgența vor fi tratați la Radauți, unde au fost trimiși in ajutor medici din mai multe orașe ale Moldovei. Spitalul di Suceava este inchis dupa ce aproape 100 de cadre medicale au coronavirus, potrivit Mediafax.Diana Cimpoeșu, coordonatorul…

- Un barbat din judetul Iasi a suferit un stop cardio-respirator, in timp ce se intorcea de la munca, si a decedat, au informat reprezentantii SMURD Iasi, potrivit Agerpres Barbatul, in varsta de 35 de ani, facea naveta intre Iasi si localitatea Vladeni, a precizat Diana Cimpoesu, coordonatorul SMURD…

- Diana Cimpoeșu, medic șef UPU SMURD Iași, a explicat pentru Libertatea ca elicopterul nu ar fi putut zbura sa preia cazul barbatului de 58 de ani care s-a stins din viața sambata seara dupa ce cazut in raul Trotuș de la 15 metri inalțime. Barbatul a ajuns la spital dupa mai bine de trei ore de la apelul…

- Iașul va avea o sala de sport multifuncționala care va deservi toata Regiunea de N-E a Moldovei și se va numi “Regina Maria”. Conform proiectului, sala va avea forma coroanei acesteia și va fi o sala multifuncționala și la nivel european. Sala va fi folosita in permanența ca baza de antrenament pentru…