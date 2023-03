In ziua praznicului Bunei Vestiri, sambata, 25 martie 2023, Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, s-a rugat impreuna cu obștea Manastirii buzoiene Ciolanu. Calugarii de la acest așezamant monahal și numeroși credincioși au participat la Sfanta Liturghie savarșita de Chiriarhul locului in biserica mare a manastirii, aflata sub ocrotirea Sfinților Apostoli Petru și Pavel. …