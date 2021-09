Stiri pe aceeasi tema

- Partidul slovac Pentru Oameni (Za Ludi) s-a dezmembrat, informeaza joi DPA. Partidul era membru al coalitiei la putere si a fost fondat de fostul presedinte Andrej Kiska in urma cu doar doi ani, potrivit agerpres.ro. Ministrul justitiei Maria Kolikova si sase membri ai parlamentului…

- Unul dintre cele trei partide din coalitia aflata la putere in Polonia si-a anuntat plecarea de la guvernare, dupa ce liderul sau a fost demis din executiv de prim-ministru, relateaza AFP. "Parasim guvernul cu capul sus, demiterea mea este sfarsitul Dreptei unite si inseamna destramarea coalitiei",…

- „Nu e vorba despre o opinie, ci de o asteptare legitima, aceea de a ajunge la o solutie pentru desfiintarea SIIJ. (...)Ar fi o noua propunere de text care sa fie prezentat coalitiei pe acest proiect. Deocamdata nu am facut-o publica. Nu e un mare secret, dar as vrea sa o discutam in coalitie", a declarat…

- Cel puțin 3 persoane și-au pierdut viața în urma tornadei rare și furtunilor puternice care au facut ravagii de-a lungul graniței de sud a Cehiei joi, alte zeci de persoane fiind ranite, relateaza Reuters.Tornada, raportata în localitați din jurul orașului Hodonin aflat în…

- Dumitru Coarna, fost șef al Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual din MAI, in prezent deputat PSD, a lansat un atac dur la adresa Coaliției PNL-USR-PLUS-UDMR, pe tema inghețarii alocațiilor și pensiilor. In contextul in care Guvernul Cițu nu a mai majorat pensiile romanilor…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui a deschis un dosar penal dupa ce trei preoți au susținut la Biserica Sf. Parascheva din municipiu o slujba de comemorare a mareșalului Ion Antonescu, condamnat pentru crime de razboi, transmite publicația Vremea Noua , care citeaza puratorul de cuvant al instituției.…

- Sedinta de Comisiei juridica in care are loc discutarea proiectului de hotarare pentru revocarea Avocatului Poporului a dus la schimburi de replici foarte dure intre Putere si Opozitie, dar si intre reprezentantii Coalitiei si Renate Weber. Juristii din Parlament au adoptat cererea de revocare a Avocatului…