- S-au reluat cursele charter catre noua destinații de vacanța de pe Aeroportul Internațional din Cluj-Napoca. Unde iși pot petrece vacanța turiștii, dar și ce restricții exista ne spune Sorina Noroc.

- Zborurile de pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj catre Austria, Germania și Elveția vor fi reluate miercuri. In perioada 19 – 28 iunie se reiau și zborurile catre Irlanda, anunța MEDIAFAX.Conform Aeroportului Internațional „Avram Iancu” Cluj, Wizz Air va relua de miercuri, 17 iunie,…

- Federatia Asociatiilor de Promovare Turistica din Romania (FAPT) anunța ca de luna viitoare ar urma sa fie reintroduse zborurile Tarom pe destinația Constanța, din mai multe orașe ale țarii, printre care și Cluj.

- Incepand cu data de 18 mai 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM va relua de pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj operarea zborurilor interne pe destinatia... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incepand cu data de 18 mai 2020, Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane TAROM va relua de pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj operarea zborurilor interne pe destinatia Cluj-Napoca – Bucuresti – Cluj-Napoca. Zborurile vor fi operate in fiecare zi, de luni pana duminica, conform…

- Wizz Air anunța ca va relua unele zboruri de pe Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” Cluj chiar din 2 mai. Este vorba despre cursa spre Londra, care va fi operata din 2 mai. Spre Spania și alte orașe din Marea Britanie se va zbura din 5 mai, iar pana in 20 mai ar urma sa se reia toate zborurile,…

- Zborurile charter spre Germania care duc muncitori la lucru in agricultura vor continua pana in 17 mai, anunța directorul Aeroportului International „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo. Zborurile charter de...

- Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj a trimis in șomaj tehnic un numar de 220 de angajați in urma reducerii drastice a activitații, in condițiile in care se mai opereaza o singura cursa regulata, spre Malmo (Suedia) de doua pe saptamana, anunța MEDIAFAX.Directorul Aeroportului Internațional…