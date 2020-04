Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 1 martie – 22 aprilie, in 10 secții de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgența (SJU) Bacau au fost realizate 1200 de intervenții chirurgicale, de diferite complexitați, separat de activitatea de preluare și tratare a cazurilor de infecție cu virusul Covid19, activitate derulata…

- Grupul de Comunicare Strategica anunța inca 4 decese din cauza COVID-19, bilanțul morților ajungand la 482.Citește și: Alexandru Rafila anunta ca in toamna am putea avea primul medicament impotriva COVID-19. A fost testat cu succes in SUA „Deces 479 Femeie, 83 ani din județul…

- Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui se confrunta cu prima imbolnavire COVID-19 in randul angajatilor. Este vorba de o infirmiera care isi desfasura activitatea in Sectia Pneumoftiziologie (TBC).

- Ministerul Sanatatii a alocat 440.000 lei sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, a declarat, joi, intr-un comunicat de presa remis Agerpres, presedintele PNL Bacau, deputatul Ionel Palar.Banii urmeaza sa fie folositi pentru achizitionarea medicamentelor,…

- De astazi, Spitalul Județean de Urgența Alba și Spitalul Municipal Blaj au fost incluse pe lista unitaților medicale ce beneficiaza de medicamente utilizate in tratamentul pentru COVID-19, anunța Florin Roman, liderul deputaților PNL. ”Incepand de astazi, spitalul judetean Alba și spitalul municipal…

- Spitalul orasenesc Horezu a fost desemnat pentru tratarea cazurilor de imbolnaviri cu coronavirus, iar Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Ramnicu Valcea va asigura cazurile medicale de urgenta non COVID-19 din tot judetul, informeaza Institutia Prefectului Valcea intr-un comunicat remis joi AGERPRES.Potrivit…

- Directia de Sanatate Publica Olt a anuntat, miercuri seara, ca in judetul Olt sunt in total 80 de paturi de terapie intensiva in patru unitati spitalicesti din Slatina, Caracal, Corabia si Bals, iar Spitalul Municipal Caracal a fost desemnat drept spital suport pentru tratarea cazurilor de COVID-19.Unitatile…