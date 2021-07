Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au deslușit motivul pentru care zeci de persoane au participat la o petrecere cu furci, topoare, sabii și cazmale, care a avut loc in Capitala. Totul ar fi fost regizat pentru un videoclip. Chiar și așa participanții s-au ales cu amenzi de 16.000 de lei. “Cu privire la imaginile aparute in…

- Polițiștii au reținut, miercuri, un barbat care a atacat o femeie, pe o strada din Capitala, și i-a furat un lanțișor din aur. Potrivit Poliției Capitalei, barbatul, de 31 de ani, este acuzat ca a talharit, saptamana trecuta, o femeie, de 70 de ani. Femeia a fost atacata pe o strada din sectorul 1,…

- Barbatul care și-a ucis, marți, iubita s-a sinucis. Polițiștii au gasit trupul neinsuflețit al criminalului in locuința acestuia. Ionut Alexandru Busa, tanarul cautat de politisti, dupa ce a omorat-o pe iubita sa, sub ochii fetitei ei, intr-o casa din cartierul Militari din Bucuresti, si-a pus capat…

- Polițiștii bucureșteni au descins, marți, la patru adrese din Capitala, fiind reținuți doi tineri, acuzați ca au furat din casele de valori a unor firme aproape 70.000 de lei. Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, Serviciul Investigații Criminale, sub supravegherea…

- Un barbat din Buzau a fost snopit in bataie de fața cu polițiștii. Scenele au fost inregistrate chiar de el, o parte, fiind transmise live pe facebook. In imagini se observa o polițista care in momentul in care barbatul este atacat, ea pare complet depașita de situație și nu știe cum sa reacționeze.…

- Un tanar din localitatea Ciolpani, Ilfov, a fost surprins de camerele de supraveghere urcat pe plafonul masinii care se afla in mers. Politistii s-au autosesizat, iar baiatul de 20 de ani, care nu detine permis auto, s-a ales cu dosar penal. In imagini se vede ca barbatul sta pe mașina care avanseaza…

- Un tanar din Iași a lovit 15 masini dupa ce a urcat drogat la volan și a condus pe o distanta de cativa kilometri. A fost prins de proprietarul unuia dintre autoturismele avariate si predat, ulterior, politistilor. Șoferul s-a deplasat de la marginea municipiului catre zona centrala, la volanul unui…

- Politistii au facut, miercuri, 48 de perchezitii in Bucuresti si in cinci judete, la o grupare care fura masini de lux din strainatate si le inmatricula, cu acte false, in Romania. Potrivit unor surse judiciare, in doar sunt vizați și angajați de la direcțiile de Taxe și Impozite de la sectoarele 4…