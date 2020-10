Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș" din Timișoara, vorbește in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre situația ingrijoratoare in care sunt spitalele COVID, cu peste 600 de pacienți in stare grava, internați in secțiile de Terapie Intensiva. Virgil Musta,…

- Adrian Marinescu, medic la Institutul de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, vorbește in direct in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX despre ultima informație privind suspiciunea de infectare cu COVID-19 a premierului, dupa ce a intrat in contact cu Silviu Manastire, la o emisiune de la B1 TV. Vorbim cu medicul…

- "Accentuez de fiecare data, important e sa nu ne imbolnavim. Cand ne-am imbolnavit, la ora actuala, s-ar putea ca peste o zi – doua, sa fii bolnav, sa ai nevoie de internare și sa nu mai ai unde sa te internezi. Nu avem ce face, persoana respectiva va ramane acasa și nu va putea beneficia de tratament.…

- Constanța a inregistrat joi record de noi cazuri in 24 de ore, dupa ce au fost pozitivate 122 de persoane. 2086 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania din 25.797 de teste prelucrate. 557 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, iar alte 37 de decese au fost raportate. Cele mai…

- Epidemia de COVID-19 in Romania este pe un trend ascendent de aproape doua saptamani, iar o parte dintre cei infectați ajung in stare grava, la secțiile de Terapie Intensiva. In toata țara sunt disponibile 1050 de paturi dotate cu aparatura necesara pentru ingrijirea acestor pacienți, iar miercuri,…

- In saptamana 31 august - 6 septembrie, 34.4% din totalul cazurilor s-au inregistrat in București, Bacau, Iași, Bihor si Prahova. In opt județe si in București se inregistreaza o rata de incidența cumulata peste 100/100.000 locuitori. De asemenea, infectarile au intrat pe un trend ascendent in 13…

- Șeful Secției de Boli Infecțioase de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, Virgil Musta, crede ca obligativitatea purtarii maștii de protecție in spațiile deschise aglomerate este o masura necesara in incercarea de limitare a raspandirii coronavirusului.In lipsa aplicarii acestei masuri, dar și…

- Situatie dipserata la Spitalul Județean din Ploiesti. Unitatea de Primiri Urgențe nu mai face fața din cauza avalanșei de persoane suspecte de COVID-19. Pacienții, cu simptome specifice bolii, așteapta in condiții inumane primirea rezultatului la testul PCR. Unii dintre ei așteapta pe holuri, pe scaune,…