Situația dramatica in comuna Corbii Mari, din Dambovița. Primarul Ion Banica spune ca nu are soluții și cere ajutorul autoritaților.Comuna din sudul județului Dambovița e situata intre raurile Argeș și Neajlov și este traversata de autostrada București-Pitești, la 52 de kilometri de Capitala.E formata din satele Corbii Mari, Baraceni, Grozavești, Moara din Groapa, Petrești, Podu Corbencii, Satu Nou, Ungureni și Vadu Stanchii și are peste 8.000 de locuitori.S-a inregistrat un deces, sunt 14 infectați cu Covid-19, iar 189 de persoane izolate. ”S-ar putea ca numarul celor care vor fi nevoiți sa stea…