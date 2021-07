Situație de coșmar din cauza inundațiilor. Sute de oameni din Alba, inclusiv zeci de copii, evacuați – VIDEO Furia naturii continua sa le dea mari batai de cap locuitorilor din județul Alba. Sambata s-a aflat ca foarte mulți oameni s-au vazut nevoiți sa iși lase in urma casele și bunurile și sa caute adapost, impreuna cu ai lor copii, din calea apelor care au facut prapad in cale. Unii s-au indreptat catre un […] The post Situație de coșmar din cauza inundațiilor. Sute de oameni din Alba, inclusiv zeci de copii, evacuați - VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

