- Spitalele din Prahova destinate ingrijirii pacientilor diagnosticati cu COVID-19 nu mai au niciun loc liber pentru cazurile grave, care necesita terapie intensiva, anunta oficialii din judet. Intre timp, Prahova continua sa se situeze in topul zonelor cu un numar mare de infectari, numarul total al…

- Jandarmii din Caraș-Severin au fost chemați in cartierul Govandari din Reșița, deoarece patru tineri consumau alcool și nu purtau masca de protectie. Jandarmii au gasit printre ei un urmarit național pentru talharie, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc vineri seara, cand grupa de intervenție…

- Clujul a ajuns la 198 de cazuri de coronavirus pe zi, ceea ce reprezinta un nou record. Județul este pe primul loc in țara in privința infectarilor, mai multe cazuri fiind numai in București, 669 de persoane cu COVID-19.In urma testelor efectuate la nivel național, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate…

- In acest sfarșit de saptamana, rușii sunt indemnați de autoritați sa stea acasa și sa ia mai multe masuri de precauție, avand in vedere ca numarul de infectari cu SARS-Cov-2 a crescut vertiginos joi, aproape pana la cel mai ridicat nivel de la inceputul pandemiei, relateaza Agerpres.Astfel, inultimele…

- Carmen Dorobat, managerul Spitalului de Boli Infectioase a declarat ca in acest moment nu mai exista niciun pat disponibil pentru pacientii cu infectia cu SARS COV 2 aflati in stare critica. "La Boli Infectioase nu mai este nici un loc la Terapie Intensiva. Mai sunt cinci locuri la Compartimentul special…

- La nivel național, pana astazi, 3 septembrie, au fost confirmate 91.256 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 1.365 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV - 2…

- Spitalele din judetul Prahova se confrunta, miercuri, pentru a patra zi consecutiv, cu lipsa paturilor de terapie intensiva destinate pacientilor diagnosticati cu COVID-19, in aceste conditii sapte bolnavi care sufera de o forma complicata a bolii fiind transferati, incepand de duminica la unitati…

- Medicii fac apel la responsabilitate si ii avertizeaza pe cetateni ca spitalele mari nu mai au locuri la Terapie Intensiva, indiferent de gravitatea cazurilor acestea fiind tratate la spitalele teritoriale. „Se pune problema daca vor mai fi locuri in unitatile ATI locale“, dezvaluie un medic neurolog.