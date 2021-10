Situatia patrupedelor in atentia Biroului pentru Protecția Animalelor si ai Direcţiei Sanitar-Veterinare Buzău In luna octombrie, polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor, impreuna cu reprezentanți ai Directiei Sanitar-Veterinare Buzau, desfașoara o acțiune de informare care vizeaza toate unitațile administrativ-teritoriale de pe raza județului Buzau. Scopul acestei acțiuni informative este prelucrarea prevederilor legislative si a necesitatii punerii lor in aplicare, cu accent pe siguranța patrupedelor din aceasta categorie, dar și a membrilor comunitatii care intra in contact cu ele. Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi s-a consemnat un nou record negativ in ceea ce privește numarul de pacienți confirmați cu SARS-CoV-2, iar in municipiul Buzau, rata de infectare a trecut de 8 cazuri la 1.000 de locuitori. Situația epidemiologica la nivelul județului Buzau evolueaza din rau in mai rau, iar recordurile negative…

- Articolul In atenția șoferilor: sens unic de circulație, pe strada Luceafarului din municipiul Buzau se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Primaria municipiului Buzau aduce la cunoștința instituirea din data de 12.10.2021 a sensului unic de circulație, pe strada Luceafarului din municipiul Buzau.…

- Potrivit Federatiei sindicale, in jur de 120 de persoane sunt prezente in Piata Victoriei, incepand cu ora 11:00.Principalele motive de protest vizeaza situatia grava din sistemul sanitar care duce la efecte precum incendiul de la Constanta, limitarea drepturilor angajatilor si neasigurarea unor conditii…

- Presedintele american Joe Biden va organiza miercuri un summit virtual dedicat pandemiei de COVID-19 in marja sesiunii Adunarii Generale a ONU, conform unui anunt facut vineri de Casa Alba, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. "Scopul acestei intalniri este de a extinde si a intari eforturile…

- Asociația mondiala a fotbaliștilor profesioniști a dat un comunicat oficial in care ii pune in garda pe toți jucatorii care sunt ofertați din țara noastra: „Situația e tulbure in Romania, unde sunt multe lucruri in neregula, va recomandam sa nu semnați cu niciun club inainte sa ne solicitați sprijinul”.…

- Dosare penale pentru furturi de telefoane Cei doi turisti si au recuperat telefoanele mobile, iar pe numele celor doi barbati au fost intocmite dosare de cercetare penala sub aspectul savarsirii infractiunii de furt. La data de 3 septembrie a.c., in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu,…

- Un caine care a disparut in urma cu mai mult de un an si care de atunci era cautat de o familie din municipiul Arad a fost gasit de politisti, zilele trecute, antr-un sat aflat la 60 de kilometri de oraș. Ruby are patru ani si jumatate, e negru si foarte curios din fire, dupa cum l-au descris proprietarii.…

- Este cea mai mare disponibilizare colectiva facuta de o firma din judetul Buzau, potrivit Agentiei Judetene de Ocupare a Fortei de Munca.Demiterile vin dupa ce firma de mobila, care era cel mai mare angajator din nordul județului, a pierdut comenzile cu doi retaileri de mobila importanti pe piata din…