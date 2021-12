Romania are in continuare cea mai buna situație epidemiologica din Europa, insa noul val COVID care a cuprins continentul incepe sa se manifeste și in țara noastra. Pe harta COVID publicata joi de Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC), regiunea București-Ilfov apare colorata in roșu, reprezentand nivelul 3 din 4 de ingrijorare. In urma cu o saptamana trecuta, Romania era colorata in portocaliu, cu excepția a doua zone care erau verzi. Dupa 7 zile, doar regiunea sud-vest mai este verde, iar București-Ilfov a trecut la roșu. ECDC a stabilit 4 grade ale situației epidemiologice,…