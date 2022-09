Stiri pe aceeasi tema

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a sugerat ca Rusia va face totul pentru a proteja interesele populatiei vorbitoare de limba rusa din Republica Moldova. Totodata, in cadrul unui forum, acesta a facut mai multe aluzii la adresa guvernarii de la Chisinau, relateaza agora.md, potrivit news.ro.

Liderul regiunii separatiste Donetk din Ucraina, Denis Pusilin, a afirmat luni la televiziunea de stat rusa ca declaratiile presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski nu pot influenta procesul intentat prizonierilor de la Mariupol, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Amenințarile curg pe banda rulanta dinspre Moscova spre Chișinau. Roman Hudeakov, fost deputat in Duma de Stat a Rusiei, amenința Moldova cu „destin tragic" daca Maia Sandu va dansa cu Occidentul. Acesta face referire la achizițiile de gaz, dar și la conflictul din stanga Nistrului.

Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat in cadrul unui interviu pentru un post de televiziune din Rusia, ca cineva are mari interese și aspirații de a iniția un conflict armat intre Chișinau și Tiraspol.

Liderul AUR, George Simion, a urcat vineri seara in avionul care duce parlamentarii romani la ședința comuna cu Parlamentul Republicii Moldova, deși politicianul roman are interdicție sa intre in țara vecina pana in 2023.

Autoritațile de la Chișinau poarta discuții cu autoritațile ucrainene pentru procurarea energiei electrice de la Kiev la un preț accesibil, pentru a reduce dependența de Centrala de la Cuciurgan.

Turcia afirma ca planul de export de cereale din Ucraina este rezonabil, dupa intalnirea cu Lavrov. Mai mult, un ministru turc vorbește despre voința de a reveni la negocieri pentru incetarea focului, noteaza mediafax.

Republica Moldova a privit intotdeauna Romania ca un scut, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, președintele PMP, marți, la Știrile B1 TV, unde a comentat declarația facuta de Marcel Ciolacu, cu ocazia vizitei pe care a efectuat-o luni la Chișinau.