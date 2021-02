Situaţia Covid în şcoli, la Iaşi: bâlbâieli ale autorităţilor care ţin elevi degeaba acasă 20 de elevi si 15 cadre didactice si auxiliare au fost confirmate pana in prezent ca fiind bolnavi de Covid-19, majoritatea cazurilor fiind identificate saptamana aceasta. Mai exact, vineri erau confirmate doar doar trei cazuri de Covid-19 in randul personalului, si doar un caz de imbolnavire in randul elevilor. Prin urmare, doar saptamana aceasta au fost confirmate 19 cazuri de imbolnavire in randul elevilor si 12 in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

