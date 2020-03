Stiri pe aceeasi tema

- Deces 43 Barbat, 72 de ani, jud. Arad. In data de 26.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara. Rezultatul testarii din data de 29.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 29.03.2020 – Spital Boli Infecțioase Arad. Patologie…

- Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara . Rezultatul testarii din data de 29.03.2020 a fost pozitiv. Data deces: 26.03.2020 – Spitalul Municipal Hunedoara- Secția…

- Numarul deceselor cauzate de coronavirus in Romania urca la 42, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS), ultimele doua persoane decedate fiind o femeie de 75 de ani si un barbat de 82 de ani, ambii din judetul Hunedoara si avand si alte patologii preexistente, informeaza Agerpres. Pentru femeia…

- Inca doua decese au fost inregistrate duminica in Romannia, numarul victimelor urcand la 42, anunta Grupul de Comunicare Strategica. Redam integral comunicatul Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic…

- In cursul dupa-amiezii de astazi a fost inregistrat cel de-al 42-lea deces cauzat de infecția cu COVID-19, in Romania. – Deces 41 Femeie, 75 ani, jud. Hunedoara. In data de 24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Timișoara…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat cu puțin timp in urma ca s-au nregistrat inca doua decese la persoane infectate cu COVID 19. Este vorba despre o femeie de 75 de ani, din jud. Hunedoara. In data de24.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fosttestate la Spitalul Clinic…

- Inca un deces la Cluj-Napoca din cauza coronavirusului. Barbatul decedat este din Suceava. El a fost inregistrat ca fiind cazul 39 de deces din cauza COVID-19. Este al doilea deces inregistrat in județul Cluj. Cazul 40 este o tanara de 27 de ani, din Botoșani. Deces 39 Barbat, 71 ani, județul Suceava…

- Va informam ca al 11-lea și al 12-lea caz de deces al persoanelor infectate cu noul coronavirus (COVID-19) sunt urmatoarele: Cazul 11: Femeie, 64 de ani, din județul Suceava, internata in stare grava in Spitalul Județean Suceava – secția ATI, unde a fost intubata. Femeia a fost transferata la Spitalul…