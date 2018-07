Stiri pe aceeasi tema

- Calin Farcas (29 ani) a murit dupa ce a asteptat doi ani un transplant de plamani. A fost refuzat de clinicile din strainatate deoarece statul roman nu mai are un acord incheiat cu Eurotransplant.

- * Asiguratii argeseni ale caror carduri de sanatate expirau in luna iulie 2018, vor putea sa le utilizeze in continuare O noua Hotarare adoptata de catre Guvernul Romaniei prelungeste perioada de valabilitate a cardurilor nationale de sanatate de la 5 la 7 ani. Astfel, documentele emise de catre Casa…

- Prapad peste Prut. Un om a murit dupa ce a fost lovit de trasnet, in timpul unei furtuni, in Mehedinti, Romania, scrie digi24.ro.Alti trei au fost raniti, tot in urma unor descarcari electrice. In Caras Severin a fost Cod Rosu de ploi si vijelii, dar si de inundatii.

- De mai bine de o saptamana, medicii si pacientii din Romania au intampinat o problema deosebita: nu au putut prescrie, respectiv primi retetele, pentru ca sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) nu a mers. Reprezentantii CNAS susțin ca sistemul nu a fost functional doar…

- Coruptia in sistemul de sanatate din Romania se manifesta in cinci domenii: achizitii publice, servicii medicale, bugetarea unitatilor spitalicesti, accesul personalului in sistemul medical si autorizarea farmaciilor.

- Federatia Sanitas face apel catre toti politicienii din Romania sa vina cu solutii pentru a stopa "degringolada" din sistemul de sanatate si solicita membrilor sai, intr-o postare pe Facebook, sa nu lase politicul sa afecteze desfasurarea programului de proteste.

- Sistemul de sanatate din Romania este in acest moment de nota 6, pe o scara de la 1 la 10, dar pana in 2020 poate ajunge la 7,5 sau 8, a declarat marti pentru AGERPRES ministrul sanatatii, Sorina Pintea. ”Am preluat sistemul de sanatate la nota 6, trendul este pozitiv si daca raman ministrul sanatatii…