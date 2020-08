Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul de Urgenta al FRF a stabilit, joi, inghetarea play-off-ului si a play-out-ului Ligii I, editia 2019-2020, si, pe cale de consecinta, mentinerea clasamentului actual, a anunat, pe site-ul oficial, forul de la Casa Fotbalului, potrivit news.ro.Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a pastrat programarea meciurilor de baraj pentru mentinerea/promovarea in Liga I la 9 si 12 august, avand in vedere ca 7 din cele 8 echipe din play-out-ul Ligii I s-au aratat de acord cu aceste date. "Comitetul de Urgenta ia act de opinia exprimata…

- Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal, in conformitate cu dispozițiile articolului 49 din Statulul FRF, cu unanimitate de voturi, a hotarat ca meciul de baraj de promovare / menținere in CASA Liga 1 sa se desfașoare in doua manșe, ca și in anii precedenți. Ocupanta locului a șaselea din…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF.

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF. "Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului si…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a aprobat, vineri, calendarul competitional pentru incheierea sezonului 2019-2020 la Liga I, Liga a II-a si Cupa Romaniei, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres."Avand in vedere Ordinul nr. 601/971/2020 emis de Ministerul Tineretului…

- Liga 1 și Liga 2 vor avea parte de noi reguli. Comitetul de Urgența al Federației Romane de Fotbal a decis modificarea temporara a Legilor Jocului. Cele mai importante decizii luate in Comitetul de Urgența al FRF vizeaza numarul de schimbari și numarul de jucatori care pot fi trecuți pe foaia oficiala…

- Recomandarea Comisiei de Competiții a Federației Romane de Fotbal a capatat statut oficial. Intrunit pe 11 mai a.c., Comitetul de Urgența al forului condus de Razvan Burleanu a decis inghețarea ediției curente a campionatului Ligii a III-a. Problema promovarii in Liga a II-a a fost tranșata diferit,…