- Cateva sute de turci si sirieni au manifestat sambata impreuna la Istanbul impotriva bombardamentelor desfasurate de fortele ruse in provincia Idlib din nord-vestul Siriei, transmite AFP potrivit Agerpres In jur de 300 de persoane, in majoritate sirieni care traiesc in Turcia, s-au adunat la circa…

- Presedintele american Donald Trump a lansat joi un apel catre Rusia, Siria si Iran pentru a inceta uciderea de civili in provincia siriana Idlib, unde fortele celor trei tari si-au intensificat bombardamentele incepand cu jumatatea lunii decembrie, transmite AFP. ''Rusia, Siria si Iranul ucid…

- Cel putin 12 civili, printre care sase copii, au fost ucisi sambata in Siria in cursul unor raiduri aeriene intreprinse in provincia Idlib de regimul de la Damasc sau de aliatul sau rus, a raportat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, potrivit Agerpres.Un armistitiu…

- Cel puțin 15 persoane au murit și mai multe au fost ranite miercuri intr-o tabara de refugiați in urma unui atac al forțelor guvernamentale siriene in apropierea orașului Idlib, din nord-vestul Siriei, au informat surse din cadrul forțelor de securitate, citate de Le Figaro, potrivit Mediafax.Mai…

- Tiruri de artilerie ale fortelor Ankarei au vizat trupele regimului sirian si "lupte cu mitraliera" au avut loc dimineata la marginea satului Al-Assadiya din apropierea granitei dintre Siria si Turcia, potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a anuntat sase raniti in randul…

- Tiruri de elicoptere in nord-vestul Siriei au vizat in cursul noptii jihadisti apropiati ai gruparii Statul Islamic (SI) in provincia Idlib, facand noua morti, a transmis duminica dimineata Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), potrivit AFP, citata de AGERPRES. Tirurile a opt elicoptere…