Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de inspectori chimici a ajuns in orașul sirian Douma, unde acum 10 zile ar fi avut loc un atac chimic. Delegația Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIPC) a intrat in oraș impreuna cu ministrul sirian al sanatații, relateaza Al Jazeera.

- Expertii din cadrul Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) urmeaza sa ajunga miercuri in orasul sirian Douma, a declarat Alexander Shulgin, reprezentantul Rusiei la institutia internationala, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Inspectorii de la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice nu au putut intra in zona controlata de Rusia și de regimul sirian, in Douma, pentru a investiga atacul care a avut loc pe data de 7 aprilie, care a...

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt in drum spre Siria unde isi vor incepe activitatea sambata, a anuntat organizatia joi, potrivit AFP. Organizatia "confirma ca echipa de ancheta a OIAC este in drum spre Siria si isi va incepe activitatea sambata, 14 aprilie 2018",…

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat ca se va reuni luni pentru a discuta despre presupusul atac chimic din orasul sirian Douma, situat in regiunea Ghouta Orientala, din apropiere de...

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a anuntat marti ca va trimite in curand o echipa de inspectori in orasul sirian Douma, in Ghouta Orientala, pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice de pe 7 aprilie, in care au fost ucise zeci de persoane si care a declansat reactii…

- Regimul sirian a adresat o invitatie oficiala Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) de a veni in Siria pentru a investiga presupusul atac cu arme chimice produs in orasul Douma, in Ghouta Orientala, care a provocat reactii de indignare la nivel international, a anuntat marti agentia…