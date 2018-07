Siria acuza Israelul ca a lansat atacuri aeriene asupra unei baze de pe teritoriul sau Siria acuza Israelul ca ar fi efectuat lovituri aeriene, duminica seara, asupra bazei aeriene T4 din provincia Homs, unde sunt detasate forte armate iraniene aflate de partea regimului lui Bashar al-Assad.



Agentia siriana de stiri SANA, controlata de regim, a informat ca sistemele de aparare antiaeriana din baza T4 au deschis focul asupra unor avioane de lupta si rachete lansate de acestea, informeaza Haaretz.



Sirienii sustin ca avioanele ar fi israeliene si ca au venit prin Iordania zburand foarte jos, pentru a evitat radarele. Acestea ar fi trecut chiar pe langa o baza americana,

Sursa articol si foto: business24.ro

