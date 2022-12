Siria a doborât rachete israeliene chiar lângă capitala Damasc Siria a afirmat luni ca apararea sa antiaeriana a interceptat rachete israeliene in regiunea capitalei Damasc, scrie AFP. „Apararea noastra antiaeriana a interceptat o lovitura cu rachete a agresorului israelian in apropiere de Damasc”, a anuntat agentia oficiala siriana, Sana. Siria a doborat rachete israeliene in apropiere de Damasc, acestea vizand luptatori din Hezbollahul libanez si grupuri armate sustinute de Iran Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, o organizatie cu sediul in Marea Britanie, loviturile au vizat o zona situata in vecinatatea aeroportului din Damasc, unde… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

