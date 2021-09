Siretul Dolhasca a preluat conducerea Ligii a IV-a

Stiri pe aceeasi tema

- Agenția de Guvernare Electronica are o noua conducere, incepand cu data de 1 septembrie 2021. In fruntea instituției publice a fost numita Olga Tumuruc, care anterior a deținut funcția de șefa a Serviciului schimb de date și interoperabilitate in cadrul AGE.

- La finele acestei saptamani pornește din nou la drum caravana Ligii a IV-a a județului Suceava. La startul competiției s-au inscris 10 echipe: Juniorul Suceava, Moldova Dragușeni, Rarau Campulung, Recolta Fantanele, Siretul Dolhasca, Victoria Vatra Moldoviței, Șomuzul Preutești, Progresul Fratauții…

- Iulian Bulai, parlamentar USR – PLUS, a zis ca, in contextul in care talibanii au preluat conducerea Afganistanului, partidul din care face parte lanseaza un apel la comunitatea internaționala pentru a lua acțiuni concrete care sa protejeze cetațenii din acest stat. ”In contextul in care talibanii au…

- Guvernul chinez a preluat o participatie si un loc in conducerea diviziei chineze a grupului ByteDance, proprietarul TikTok, Beijing ByteDance Technology, potrivit publicatiei The Information, care a citat date corporative si persoane apropiate situatiei, transmite Reuters.

- Generalul Min Aung Hlaing, șeful juntei militare din Myanmar, s-a numit prim-ministru intr-un guvern provizoriu, la șase luni dupa ce armata a preluat conducerea țarii printr-o lovitura de stat, informeaza CNN.

- Marco Rose se acomodeaza la Borussia Dortmund, dupa ce a preluat conducerea tehnica a formatiei din Westfalia. Noul antrenor al uneia dintre cele mai titrate formații din Germania a participat la un blitz interviu, in care și-a descris preferințele in materie de fotbal, mancare sau

- Petre Dinica s a transferat la Primaria Navodari Primarul orasului Navodari, Florin Chelaru a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca Dinica va conduce Serviciul de Asistenta Sociala din cadrul primariei din nordul litoralului La sfarsitul anului trecut, Dinica, fost director al Directiei Generale de…

- Catalin Prunariu, fiul lui Dumitru Prunariu, este, incepand de azi, noul director general al Tarom, a anunțat compania. Cine a preluat conducerea Tarom, de fapt Schimbarea conducerii companiei a venit in contextul in care, incepand din anul 2020, industria aeronautica a intrat in cea mai acuta criza…