Sinucidere în Timiș. O femeie a fost găsită spânzurată O femeie in varsta de 69 de ani a fost gasita spanzurata de un membru al familiei, care a sunat imediat la 112. Drama a avut loc astazi, pe strada Mureșului din Lugoj. Un echipaj de ambulanța s-a deplasat de urgența la fața locului, insa era deja prea tarziu pentru victima, iar un medic a […] Articolul Sinucidere in Timiș. O femeie a fost gasita spanzurata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

