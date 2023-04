Stiri pe aceeasi tema

- 50 de lucrari semnate de Felix Aftene vor putea fi admirate in perioada 31 martie-28 mai 2023 la ArtEast Gallery (str. Pacurari nr. 108, Iasi). Provocarea lui Felix Aftene pentru expozitia „Serigrafia" a fost in raport cu aceasta tehnica veche de 4.000 de ani, pe care artistul si-o insuseste, ii testeaza…

- Politia Romana a anunțat, luni, 20 martie, ca a fost adus in tara, din Italia, un tanar de 26 de ani, care fusese condamnat la inchisoare pentru infractiuni la regimul rutier si care fusese dat in urmarire internationala. Potrivit surselor News.ro , barbatul este Daniel Vasile Balint, fiul lui Sile…

- UE mobilizeaza peste 1.180 de salvatori in Turcia prin Mecanismul de protecție civila, anunța Mediafax. Dupa activarea mecanismului de protecție civila al UE de catre Turcia, 19 state membre ale UE (Austria, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Estonia, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Malta,…

- Mario Mutu, in varsta de 20 de ani s-a stabilit recent in Romania, dupa ce timp de 15 ania trait in Italia cu mama lui. Alexandra Dinu a dezvaluit de ce fiul ei și al lui Adrian Mutu nu a vrut sa ii calce pe urme și sa urmeze actoria.Actrița care in pandemie a jucat in pelicula 211, cu Nicolas Cage,…

- Trei romani au murit, vineri, intr-un grav accident de autocar, pe o autostrada din Slovenia. Alti patru sunt raniti. Cu totii erau pasageri in masina care ii transporta spre Italia, arata stirileprotv.ro. Autocarul s-a rasturnat intre localitatile Garciani-Murska Sobota, din Slovenia. Acesta pornise…

- Ministerul Afacerilor Externe MAE precizeaza ca Ambasada Romaniei la Ljubljana, Republica Slovenia, a fost notificata de catre autoritatile locale cu privire la producerea unui accident rutier la data 3 februarie 2023, pe autostrada A1, intre localitatile Gar iani Murska Sobota, in care a fost implicat…

- Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) a prezentat oficial, joi, in cadrul unui eveniment organizat la Sala Polivalenta din cadrul Complexului Olimpic „Sydney 2000” din Izvorani, echipa care va reprezenta Romania la editia de iarna Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), organizat in perioada…

- Fiul interlopului Sile Camataru a fost prins, marți, in Italia. Acesta era dat in urmarire internaționala dupa ce a fost condamnat in lipsa la 3 ani și 7 luni de inchisoare, in Romania.