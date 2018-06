Stiri pe aceeasi tema

- Summitul dintre presedintele SUA si liderul nord-coreean Kim Jong Un va costa Singapore in jur de 20 de milioane de dolari singaporezi (15 milioane dolari americani), a anuntat prim-ministrul Lee Hsien Loong, adaugand ca "este un cost pe care suntem dispusi sa il platim", informeaza duminica dpa. Potrivit…

- Un Ferrari din 1963, unul dintre cele 36 de modele existente in toata lumea, a fost vandut pentru colosala suma de 70 de milioane de dolari, considerat a fi cel mai mare pret platit vreodata pentru o masina, informeaza CNBC, citat de Ziarul Financiar. Este vorba de un Ferrari GTO, vopsit in argintiu,…

- Pilonul II de pensii a acumulat o suma uriașa in zece ani de functionare, inregistrand un randament destul de bun. Pensiile administrate privat, Pilonul II, au ajuns la active de 42,7 miliarde lei dupa 10 ani de functionare, din care 7 miliarde lei reprezinta castigurile nete, inregistrand un randament…

- Investitiile in sectorul hidrocarburilor din Marea Neagra vor genera venituri la bugetul de stat in valoare de 26 de miliarde de dolari si un plus de 40 de miliarde de dolari la PIB-ul Romaniei, pana in anul 2040, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanța Deloitte, pe baza unor premise…

- Patronul FC Botoșani, Valeriu Iftime, este prins intr-un scandal de proporții, dupa ce asociații sai de la o lucrare din Drobeta Turnu Severin il acuza cu acte ca s-a facut singur șef al acelei asocieri tocmai pentru a putea incasa de la beneficiarul lucrarii 11 milioane de lei in dauna foștilor parteneri…

- Omul de afaceri George Becali a negat vehement, intr-o conferința de presa, dezvaluirile lui Sebastian Ghița, potrivit carora acesta s-ar fi intalnit cu Florian Coldea. Becali a mai precizat ca nu o cunoaște personal nici pe șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. In schimb, George Becali a dezvaluit ca i s-au…