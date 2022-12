Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca DN 11, intre localitatile Bretcu si Reci, judetul Covasna, s a pus in miscare un transport agabaritic ce tranziteaza judetul in cursul zilei de astazi, motiv pentru care circulatia rutiera este oprita in totalitate. Traficul…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, luni, pe DN 2, in judetul Bacau, Doua persoane au murit, dupa ce o masina si un camion s-au ciocnit. "Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2G, la kilometrul 11+500 de metri, in zona localitatii Luncani, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in zilele de 21 si 22 noiembrie 2022, se vor desfasura 2 transporturi agabaritice pe tronsonul DN 11 E 574 Onesti ndash; limita judet Bacau, motiv pentru care se impun restrictii de circulatie pe ambele sensuri de mers, ce…

- Un accident s-a produs, vineri dupa-amiaza, pe Autostrada A3, București-Ploiești, in zona localitații Gruiu. Centrul Infotrafic anunța ca este implicat un microbuz cu 7 pasageri. Traficul a fost blocat in totalitate pe sensul de mers București-Ploiești.Circulația a inceput sa fie reluata in condiții…

- Un om a murit si trei au fost raniti, vineri, in urma unui accident rutier produs pe DN 79, la iesire din municipiul Arad. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad, in evenimentul rutier au fost implicate doua autoturisme si un autocamion. La fata locului au intervenit o autospeciala…

- Circulatia rutiera pe DN 13 (E 60) Sighisoara - Targu Mures, in localitatea Acatari, a fost reluata dupa mai bine de 5 ore de la producerea accidentului rutier intre un TIR si doua autoturisme, soldat cu doi morti si doi raniti, potrivit Agerpres."Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei…

- Doua persoane au murit , iar alte doua sunt ranite grav, in urma unui accident rutier petrecut miercuri dimineața pe DN 13 – E60, in Acațari, județul Mureș, intre doua mașini și un TIR. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca pe DN 13 (E 60) Sighișoara – Targu Mureș,…

- O autospeciala care transporta marfa a lovit un microbuz cu persoane pe autostrada A1 Sibiu-Deva. In urma impactului cel puțin o persoana a fost ranita, iar circulația rutiera este blocata pe sensul de mers Sebeș-Sibiu. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane anunța ca accidentul…