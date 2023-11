Sindicatul Europol reclama, joi seara, condițiile cu care se confrunta studenții de la Academia de Poliție, așadar viitorii polițiști, despre care spun ca au primit in meniu supa in care se pot vedea larve de viermi sau carne alterata cu miros ințepator. Potrivit sindicaliștilor, zeci de studenți au ajuns in ultimele zile la spital, cu […] The post Sindicatul Europol reclama: Supa cu larve și carne alterata, in meniul studenților de la Academia de Poliție. „Bataie de joc!” first appeared on Ziarul National .