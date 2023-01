Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Europol a explicat cum a reușit un barbat din Calarasi sa fure masina unui echipaj de Poliție, in timp ce intervenea la un scandal in care erau implicate 15 persoane. ”Autospeciala” avea probleme cu bateria si, pentru a nu ramane in drum, polițiștii lasau motorul pornit.

- Dosare penale la regimul rutier La data de 07.01.2023, in jurul orei 00.10, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurala Cotești au depistat un tanar, in varsta de 19 ani, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Urechești, fara a deține permis de conducere pentru vreo categorie auto. La…

- A furat un televizor, o mașina de spalat rufe și mai multe sticle de bautura: Barbat de 30 de ani, din Ighiu, prins de polițiștii din Alba A furat un televizor, o mașina de spalat rufe și mai multe sticle de bautura: Barbat de 30 de ani, din Ighiu, prins de polițiștii din Alba La data de 11 noiembrie…

- Polițiștii satmareni au fost sesizați de catre un barbat, de 40 de ani cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-ar fi sustras autoturismul din parcarea unui magazin. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca aspectele sesizate de catre barbat nu se confirma, autoturismul acestuia…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a primit o sesizare conform careia dintr-o autoutilitara a Postei Romane care transporta bani a disparut un sac in care se afla suma de 278.000 lei. Cel care a sesizat disparitia sacului este soferul autoutilitarei, iar principalul suspect este insotitorul…