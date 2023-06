Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 19:40 - Anunțul oficial al sindicatelor din Educație. Sindicalistii au anunțat ca vor decide daca vor suspenda sau nu greva cand Guvernul va veni cu o hotarare foarte clara, cu "un raspuns clar la solicitarile noastre"Sindicatele din Educatie au cerut o crestere a veniturilor cu 25% si un act…

- Sindicaliștii din Educație trebuie sa le transmita guvernanților astazi, pana la ora 12:00, daca accepta sau nu ultima oferta pentru incetarea grevei. La aceasta ora, sindicatele din teritoriu aduna raspunsuri de la angajații din invațamant, inclusiv de la cei care nu sunt membrii de sindicat. Potrivit…

- S-ar parea ca grevele din educație vor continua in perioada urmatoare. Sau cel puțina sta a dat de ințeles liderul FSLI. Presedinte FSLI, Simion Hancescu, anunta duminica, inaintea consultarilor organizate de guvern cu sindicatele din educatie, ca luni va avea loc greva anuntata. Liderii celor doua…

- Sindicaliștii din Educatie au transmis vineri seara, 19 mai, ca doar Guvernul poate detensiona situatia din sistem și s-au aratat deschiși la orice runda de negocieri venita din partea Guvernului.„Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, Federatia Sindicatelor din Educatie «Spiru Haret» si Federatia…

- In timp ce politicienii iși impart fotoliile ministeriale și alte funcții politice, revendicarile profesorilor se vor auzi in strada. Astazi, 17 mai, in intervalul orar 11:00 – 13:00, va avea loc greva de avertisment. Practic, profesorii vor intra la cursuri, dar nu vor susține activitatea didactica…

- VIDEO: Sindicatele din invațamant anunța greva generala din 22 mai. Miercuri, greva de avertisment. Mesaj pentru elevi și parinți Sindicatele din invațamant anunța ca vor declanșa greva generala, incepand de luni, 22 mai. Miercuri, 17 mai, va fi greva de avertisment, timp de doua ore. ”Federația Sindicatelor…

- Anul școlar s-ar putea incheia cu o luna mai devreme decat ar trebui, anul acesta. Mai exact, la sfarșitul lunii mai. Sindicatele din invațamant se pregatesc de greva si amenința cu incheierea anului școlar luna urmatoare. Anul scolar s-ar putea incheia la sfarsitul lunii mai, din cauza grevei generale…

- Sindicatele din Educatie au demarat strangerea de semnaturi in vederea declansarii grevei generale, avand in vedere ca solicitarile lor au ramas fara rezolvare, iar Executivul intentioneaza sa ia decizii cu impact negativ suplimentar pentru angajatii din invatamant.Conform unui comunicat, pana la momentul…