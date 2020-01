Stiri pe aceeasi tema

- In Romania vor fi disponibile, in curand, teste care sa depisteze rapid eventuala prezența a virusului gripal care a dus la decesul a 6 oameni in China, a anunțat marți medicul Alexandru Rafila, președintele Societații Romane de Microbiologie. Testele urmeaza sa fie disponibile, cel mai probabil, la…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, a afirmat la Ramnicu Valcea ca vaccinul pentru prevenirea infectiei cu Human Papilloma Virus (HPV) este sigur si nu influenteaza fertilitatea, scrie agerpres. Vaccinul anti HPV este unul sigur. In Romania, 70.000 sau 80.000 de fete au…

- "In conditiile dificile pe care trebuie sa le acoperim cu bugetul de stat pe anul 2020, incercam ca tot ceea ce inseamna bani directionat spre educatie, cumulat, sa fie minim 5% din PIB. (...) Asadar, buget de stat cu fondurile europene sa aloce educatiei minim 5% din PIB", a sustinut vicepremierul,…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant, alaturi de celelalte federatii reprezentative din sistemul de educatie, a participat marti la o intalnire cu premierul Romaniei, Ludovic Orban, si cu ministrul Educatiei si Cercetarii, Monica Anisie. In cadrul intalnirii au fost discutate principalele ...

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, considera ca trebuie schimbat si/sau completat actualul mod de vaccinare in tara noastra, avand in vedere ca acesta "nu incurajeaza" vaccinarea categoriilor la risc si a adultilor si "nu reuseste" sa acopere cererea atunci cand exista…

- 'In sezonul 2018 - 2019 am avut un numar mare de imbolnaviri, s-a declarat epidemia de gripa. (...) Am avut un numar mare de decese anul trecut, 199. Acesta a fost un element. Celalalt, cred ca a fost legat de modul sustinut in care organizatiile profesionale in primul rand, dar si autoritatile de…

- Cum vaccinarea copiilor nu este obligatorie in Romania, profesorul Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie, propune un proiect-pilot de compensare a vaccinurilor pentru micutii cu varsta cuprinsa intre 6 luni si 5 ani, sustinand ca va fi un pas important de incurajare a parintilor…

- Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt solicita noului Guvern al României regândirea sistemului de finantare a Educatiei si alocarea, în noul an bugetar, a 6% din PIB pentru acest sector de activitate.