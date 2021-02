Stiri pe aceeasi tema

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa, scrie agerpres . Angajatii din schimbul 4…

- Minerii de la exploatarile de carbune Livezeni si Lupeni, din Valea Jiului, au protestat, miercuri dimineata, nemultumiti de intarzierea salariilor si de situatia economica in care se afla Complexul Energetic Hunedoara (CEH), societatea fiind in insolventa. Angajatii din schimbul 4 nu au intrat in subteran,…

- Cheltuielile de personal in anul 2021 scad in propunerea de buget pentru Ministerul Educației fața de execuția din 2020. Asta arata documentul pus in dezbatere de ministerul Finanțelor, scrie edupedu.ro. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…

- Unitatea numarul 1 a centralei nucleare electrice de la Cernavoda va fi oprita in mod controlat in noaptea de vineri spre sambata pentru lucrari de reparație necesare ca urmare a apariției unei defecțiuni, informeaza Societatea Nuclearelectrica. Oprirea controlata este necesara pentru a permite personalului…

- Sindicatele si administratia companiilor din minerit si energie s-au intalnit la finele saptamanii trecute pentru noi discutii privind planul de concedieri ce va fi aplicat incepand de anul viitor. Numarul de 4000 de concedieri in urmatorii doi...

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis ministrului economiei și energiei, Virgil Daniel Popescu ca inchiderea de catre Compania Naționala a Uraniului SA București a activitații miniere la Crucea – Botușana, datorata epuizarii zacamantului produce intr-o zona slab dezvoltata a județului…

- Sindicatele din minerit si administratia au incheiat ieri un protocol prin care au stabilit programul de activitate al minerilor din prima luna a anului 2011. Prima luna din 2011 nu arata prea bine, unii dintre mineri avand concediu prelungit si cu o...

- Sindicatele și administrația Complexului Energetic Oltenia se vor intalni intr-o noua ședința a Comisiei Mixte pana la finalul acestei luni. Scopul discuțiilor din Comisia Mixta va fi imparțirea economiei la fondul de salarii. Este vorba de sumele de bani economisite la fondul de salarii. In funcție…