Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din mediul privat ofera prin intermediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj 237 de joburi. Potrivit ofertei, cele mai cautate sunt persoanele cu minimum opt, zece clase și studii medii. Se fac angajari in: domeniul producție și prestari servicii construcții,…

- „La finalul unei perioade in care, mai ales in ultimii 3 ani, politicile haotice aplicate de PSD in privința creșterilor salariale nesustenabile, absenței investițiilor publice și ineficienței fiscale a aparatului de stat, au afectat economia reala, iata ca motorul economic al țarii incepe sa semnalizeze…

- Va respecta noul Guvern calendarul majorarii pensiilor? Este intrebarea la care ministrul demis al Muncii, Marius Budai, a raspuns in direct la Romania TV. Mai mult, Budai s-a aratat indignat de programul de guvernare al PNL. ”Nu pot sa ii spun program de guvernare. Este ceea ce ne spun de…

- “Am pornit de la premisa ca, pentru a face fața cerințelor de pe piața muncii, toți tinerii au nevoie de orientare in cariera, astfel ca evenimentul nostru se adreseaza, in primul rand, tinerilor, dar și cadrelor didactice, parinților, angajatorilor din județul Bihor, școlilor, universitaților…

- "Masuri se impun urgent. In acest moment, toate statisticile oficiale dau deficitul de forța de munca al Romaniei la un milion de persoane. Fara masuri concrete, astfel de situații sunt și in alte țari, doar ca celelalte țari iau masuri și au luat masuri și in ceea ce privește sistemul de pensii…

- Marius Budai susține ca exista bani pentru plata pensiilor, chiar daca acestea au fost majorate in ultimii ani. Mai mult, ministrul Muncii a facut chiar un bilanț al creșterilor. ”Am preluat punctul de pensie la 871,7 de lei și l-am adus la 1265 de lei cu proiecție pe anul urmator de 1775.…

- Sectorul confecții textile reprezinta unul dintre sectoarele importante pentru economia Romaniei, importanța acestuia derivand din influența acestuia asupra ocuparii, potențialului de export dar și din contribuția in realizarea PIB-ului. Lohnul a constituit, o perioada indelungata, o opțiune economica…

- Vrem drumuri, autostrazi sau spitale insa nu are cine sa le faca. E o realitate confirmata mai ales de cei care se incapațaneaza sa construiasca in Romania. Industria are nevoie de sute de mii de muncitori, proiectanți sau ingineri. Prea puțini fac pasul spre acest domeniu.