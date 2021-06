Directorul general al Metrorex SA, Stefan Paraschiv, a solicitat in instanta suspendarea Contractului Colectiv de Munca in vigoare in acest an, potrivit unui comunicat remis miercuri de "Unitatea" - Sindicatul Liber din Metrou (USLM). "Directorul general al Metrorex SA, Stefan Paraschiv, a formulat o actiune avand ca obiect o cerere de ordonanta presedintiala pentru suspendarea efectelor CCM Metrorex 2020-2021, inregistrat la ITM cu nr. 249/05.20.2020", se mentioneaza in comunicatul organizatiei sindicale. USLM considera ca aceasta actiune are scopul suspendarii drepturilor legale acordate angajatilor…