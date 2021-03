“Domnule Catu, ca prim ministru ai obligatia sa asiguri buna functionare a metroului, si tu, si Drula. Prin legea bugetului impuneti un buget la Metrorex care va conduce la accidente si incidente grave. Sunteti asa de cinici. caci doriti sa faceti asta prind semnatura celor impusi in C A. Domnule Premier, ultima adresa a salariatilor din metrou va cerea sa mediati de urgenta situatia, va explica ca in calitate de ministru al finantelor publice ati semnat un buget 202 cu pierderi, iar acum in 2021, ati impus reducere cheltuielilor salariale la nivel de 2019”, afirma reprezentantii “Unitatea – Sindicatul…