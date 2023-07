Stiri pe aceeasi tema

- Ordonanța de urgența va fi insoțita o schema de sprijin in valoare de 600 de milioane de euro pentru firmele romanesti producatoare de alimente, care fac investitii in unitatile de procesare, a declarat premierul Marcel Ciolacu in debutul ședinței de guvern de vineri.Ordonanța de urgența are ca scop…

- Executivul aproba vineri ordonanța de urgența ce introduce mecanismul prin care se stopeaza creșterea prețurilor la alimentele de baza. „Este prima ținta importanta enunțata și asumata de acest Guvern”, spune Marcel Ciolacu.

- Guvernul va lua in discutie, in sedinta de vineri, proiectul de ordonanta de urgenta privind instituirea unei masuri cu caracter temporar de combatere a cresterii excesive a preturilor la unele produse agricole si alimentare. Mai mulți lideri ai PNL, inclusiv premierul Nicolae Ciuca, au contestat modul…

- Managerii estimeaza, pentru perioada iunie-august, o creștere a prețurilor in construcții și comerțul cu amanuntul, se arata in tendințele in evoluția activitații economice publicate miercuri de INS.Anunțul vine in contradicție cu scaderile de prețuri promise de premierul Marcel Ciolacu CITESTE…

- Lista alimentelor ale caror prețuri urmeaza sa se reduca in perioada urmatoare, la presiunea Guvernului, include paine, lapte, branzeturi, carne, oua, faina, malai, ulei, legume și fructe proaspete. Ea a fost anunțata de catre premierul Marcel Ciolacu, joi, la inceputul ședinței de Guvern, „Am primit…

- Premierul desemnat Marcel Ciolacu a spus joi, in ședința din plenul Parlamentului, unde a prezentat programul de Guvernare, ca va stimula munca in tara, iar salariul minim va ajunge la 500 de euro net.

- In programul de guvernare propus de premierul desemnat Marcel Ciolacu exista un capitol consistent despre modernizare, digitalizarea și reforma ANAF. Capitolul destinat ANAF cuprinde cam aceleași cuvinte utilizate și idealuri visate de fostele guvernari: prevenirea evaziunii fiscale, rezolvarea sistemului…

- Beatris Ionița (www.b1tv.ro) Prețurile la alimente au crescut din nou in luna aprilie, la nivel mondial, potrivit unei analize a Organizației Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. Totuși, potrivit specialiștilor, prețurile raman cu 20% sub recordul atins in luna…