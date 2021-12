Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk este nemultumit de lipsa de progrese ale SpaceX in dezvoltarea motoarelor Raptor, destinate rachetei Starship, si a transmis angajatilor ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, transmite CNBC.El a descris situatia dificila la o zi dupa Ziua Recunostintei, intr-un email transmis…

- Elon Musk nu este mulțumit de progesul pe care SpaceX l-a facut pentru dezvoltarea motoarelor Raptor care alimenteaza racheta sa Starship. El a transmis angajaților ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, scrie CNBC. „Criza de producției a motoarelor Raptor este mult mai grava decat parea…

- Elon Musk a descris situatia dificila intr-un email transmis tuturor angajatilor, o copie fiind obtinuta de CNBC. ”Criza de productie a Raptor este mult mai dificila decat parea acum doua saptamani. Riscam o criza reala de faliment, daca anul viitor nu vom putea asigura un ritm al zborurilor Starship…

- Elon Musk este nemultumit de lipsa de progrese ale SpaceX in dezvoltarea motoarelor Raptor, destinate rachetei Starship, si a transmis angajatilor ca aceasta criza reprezinta un risc de faliment, transmite CNBC, citat de news.ro El a descris situatia dificila la o zi dupa Ziua Recunostintei,…

- El a descris situatia dificila la o zi dupa Ziua Recunostintei, intr-un email transmis tuturor angajatilor, o copie fiind obtinuta de CNBC. ”Criza de productie a Raptor este mult mai dificila decat parea acum doua saptamani. Riscam o criza reala de faliment, daca anul viitor nu vom putea asigura un…

- Miliardarul Jeff Bezos, fondatorul Amazon și Blue Origin, este de parere ca, in viitor, oamenii se vor naște și vor locui in colonii spațiale și vor vizita Pamantul in vacanța. Din punctul sau de vedere, aceste colonii spațiale sunt mai relevante decat colonizarea unei planete, cum ar fi Marte, care…

- Elon Musk, deja pe primul loc in topul bogatilor lumii, cu o avere estimata la 207 miliarde de euro, ar putea face un pas mai departe. Omul de afaceri ar putea deveni primul cu o avere de peste 1.000 de miliarde de dolari, datorita companiei sale de explorare spatiala SpaceX, scrie Smartradio.ro.…

- SpaceX a convenit un acord cu investitorii noi si existenti pentru vanzarea unor actiuni in valoare de pana la 755 de milioane de dolari de la persoane din interiorul companiei, la pretul de 560 de dolari pe unitate, au declarat persoane apropiate acordului, marind evaluarea companiei la 100,3 miliarde…