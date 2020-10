Stiri pe aceeasi tema

- Primul set de bilete pentru cateva din spectacolele ediției cu numarul XIII a Festivalului Internațional de Teatru Pentru Publicul Tanar (FITPT) tocmai s-au pus in vanzare. Genericul FITPTI 2020 este „avarie pandemica”, evenimentul urmand a avea o durata mai comprimata decat la edițiile precedente (2-7…

- In perioada 3-4 septembrie, la Centrul de cercetare și documentare „Ștefan cel Mare" al Manastirii Putna, s-a desfașurat, cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, ediția a 24-a a Simpozionului internațional de istorie „Colocviile ...

- Ziarul Unirea FOTO| Arta și comunicare la Penitenciarul Aiud: Ediția 2020 a Simpozionului „Liter-Art”, desfașurata online Nevoia profund umana de comunicare a emoțiilor sau ideilor a devenit și mai puternica in ultimele luni ca urmare a condițiilor limitative impuse de pandemie. Organizat in colaborare…

- Ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, a transmis, miercuri, ca sesiunea din toamna de finantare a proiectelor culturale se va desfasura ''responsabil'', cu identificarea solutiilor pentru acoperirea nevoilor bugetare, dar "cu intelegerea si respectarea cadrului legal". …

- Decizia a fost luata de Liga Profesionista Italiana, la solicitarea cluburilor. Campionatul se va incheia la 23 mai 2021, iar pauza de Craciun va fi mai scurta. Editia 2019/2020 s-a incheiat duminica, Juventus devenind campioana pentru a noua oara la rand.

- Editia 2020/2021 a campionatul italian Serie A va incepe la 19 septembrie, o saptamana mai tarziu decat se intentiona, informeaza lequipe.fr.Decizia a fost luata de Liga Profesionista Italiana, la solicitarea cluburilor.Citește și: CAB detoneaza NUCLEARA pentru Vasile Blaga - ACHITAREA acestuia…

- Primaria Municipiului Dej a transmis RAPORTUL FINAL privind lista proiectelor sportive si culturale selectate pentru a primi finanțare nerambursabila. ​Comisia de selecție inființata conform ‘art. 4’, ‘art. 8’, ‘art. 27’ din Legea Nr. 350/2005, ‘art. 12’, din Ordonanța Nr. 2/2008 și a Dispoziției Nr. 119 din…

- Ruslan Malinovski (27 de ani) de la Atalanta are 5 goluri cu șuturi din afara careului, cele mai multe reușite in 2020 de un jucator din Top 5 Europa. Atalanta ramane revelația sezonului. Nu doar in Italia, ci și in primele cinci campionate continentale și in Champions League, urmand sa joace „sfertul”…