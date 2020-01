Simulările pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat încep pe 23 martie Elevii claselor a VIII-a și a XII-a vor susține simularea Evaluarii Naționale și, respectiv, simularea examenului de Bacalaureat 2020 in luna martie. Ordinul de ministru prin care este aprobat calendarul simularilor naționale a fost publicat marți, 28 ianuarie, in Monitorul Oficial, primul examen fiind programat pe 23 martie. La simularile din martie vor participa doar elevii claselor a VIII-a și cei ai claselor a XII-a și a XIII-a seral/frecvența redusa, nu și cei de clasa a VII-a sau a XI-a. Elevii claselor a XI-a vor putea susține simularea la BAC in luna mai, daca inspectoratele școlare vor… Citeste articolul mai departe pe stirigiurgiu.ro…

