- Viata in colectiv nu te lasa prea mult cu gandurile tale. Nu ai timp sa-ti amplifici problemele, sa le intorci pe toate fetele. Mai mult, primesti o multitudine de solutii pentru ele, solutii pe care nu le vezi in singuratate. Cand ai multi in jurul tau esti evaluat rapid, purtat valoric in toate directiile.…

- Eleganta si distinsa asa cum a fost toata viata si mai linistita ca niciodata, asa arata Ionela Prodan la ultima sa „intalnire” cu fanii sai. Coafata, aranjata si fardata ca un veritabil star, rijata si cu gene false, Ionela Prodan parea ca doarme linistita, nici decum ca nu mai este in viata. Cel putin…

- Cel mai important eveniment astral al saptamanii este miscarea lui Jupiter ca retrograd unde va ramane asa pana in iulie. Jupiter este planeta responsabila de noroc, crestere si intelepciune. Acest lucru marcheaza si casa finantelor pentru multe zodii. Citeste cum sa tragi cele mai…

- BERBEC In aceasta saptamana, ai toate sansele sa cunosti pe acel cineva care sa iti puna capac. Ai nevoie de cineva care sa te scape de incapatanarea de care dai dovada, deci de o persoana care e mai puternica decat tine. Cel mai probabil poate fi vorba de un sef sau de un barbat cu mai multe…

- HOROSCOP BERBEC Atmosfera din familie este extrem de vie, de animata, poate datorita unor planuri noi pe care fiecare il alimenteaza in felul sau. Cineva trebuie sa preia conducerea acestor planuri, si tu esti persoana cea mai potrivita pentru acest rol, deci asuma-ti cu bucurie responsabilitatea…

- Poti ajunge in mijlocul unui scandal si daca iti propui sa fii bland ca mielul. Viata politica este atat de tumultuoasa incat simplul fapt ca faci parte dintr-un partid te incadreaza intr-o tabara cu reguli militarizate. Datorita revolutiei fiscale nu doar politicienii, impreuna cu sutele de mii de…