Stiri pe aceeasi tema

- Ellie White și Doru Tinca se cunosc de 14 ani, au impreunadoi copii, insa pana acum cei doi nu au facut pasul cel mare. Cei doi au fostinvitați astazi in cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, unde au dat detaliidespre nunta pe care o vor organiza.„La inceputul relației a fost cu: „vrei fata? hai sa facem”și…

- Ellie White și Doru Tinca au facut declarații uluitoare despre nunta. Cei doi pari mai hotarați ca niciodata sa faca pasul cel mare, iubindu-se de 14 ani! Artista și partenerul ei și-au deschis sufletul in fața fanilor și au dat din casa, dezvaluind ca au facut o logodna de vis in Anglia și au vorbit…

- Carmen de la Salciua face ce face și iar reușește sa capteze toata atenția! Dupa ce s-a afișat complet nemachiata in fața fanilor, faimoasa artista a mai avut inca o apariție surprinzatoare pe rețelele de socializare, in urma careia mulți s-au intrebat daca nu cumva e pregatita sa imbrace rochia de…

- Se pregatește inca o nunta in showbiz? Ne vom bucura de un eveniment spectaculos ce va avea loc tocmai in Dubai? Punem aceste intrebari pentru ca Ramona Gabor a imbracat rochia de mireasa. Diva și-a surprins fanii cu ultimele sale postari facute in mediul online.

- Nunta mare in showbiz-ul internațional! Frumoasa Pamela Anderson s-a casatorit in secret cu agentul ei de paza! Actrița in varsta de 53 de ani, care a facut furori in serialul „Baywatch” a demonstrat ca inca crede in maritiș, dupa cinci casnicii eșuate. Astfel, starul internațional a imbracat rochia…

- Dupa ce s-au bucurat de vacanța impreuna in Dubai, iar ulterior in Maldive, iata ca Bianca Dragușanu și Gabi Badalau se pregatesc pentru un pas important in relația lor! Spynews.ro v-a oferit astazi bomba zilei, aceea ca cel mai nou cuplu din showbiz vrea deja sa se casatoreasca! Se pare ca Bianca Dragușanu…

- Dupa mai multe mariaje eșuate cu același barbat, Adriana Bahmuțeanu și-a gasit in sfarșit liniștea Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Nikos Papadapoulos, un cunoscut cantareț grec, iar el e barbatul care o face fericita și de ce nu, cu care va ajunge la altar! Ce spune prezentatoarea…