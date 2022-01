Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan de la Ploiești a anunțat in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare ca se va muta definitiv din Romania. Cantarețul a declarat in exclusivitate la Antena Stars motivul pentru care a luat aceasta decizie, dar și cand va pleca in Elveția.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a devenit mama unei fetițe in urma cu doar cateva zile. Artista a facut primele declarații dupa ce a fost externata din spital. Astazi, vedeta iși aniverseaza ziua de naștere. ,,Chiar daca nu am stat prea mult timp in spital, era ca și cum nu imi mai vazusem casa…

- Andreea Antonescu este una dintre cele mai frumoase și apreciate vedete din showbiz-ul romanesc. Aceasta a trait o poveste tumultoasa de dragoste cu Traian Spak, insa cei doi au decis sa mearga pe drumuri diferite in urma cu doi ani. Cu toate acestea, vedeta a facut primele declarații la Antena Stars…

- Dodo este cea mai proaspata mamica din showbiz-ul romanesc, asta dupa ce ieri a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Mama artistei a facut primele declarații la Antena Stars despre starea de sanatate a fiicei ei, dar și despre momentele speciale din viața lor.

- Gabriel Cotabița face primele declarații dupa ce a fost externat. Artistul a ajuns la spital la inceputul lunii octombrie, iar acum declara ca se simte bine, iar medicii ii știu diagnosticul. La 6 ani de cand a suferit un infarct, Gabriel Cotabița s-a confruntat din nou cu probleme de sanatate. Artistul…