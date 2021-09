Simona Trașca atrage toate privirile de fiecare data, iar diva sexy e mereu in centrul atenției la orice apariție de-a sa. Vedeta are mulți admiratori, iar aceasta primește buchete peste buchete de trandafiri din partea lor. Așa s-a intamplat și recent, atunci cand a publicat un buchet imens de trandafiri roșii, dar și unul alb in interior.