Simona Halep vs Magdalena Rybarikova 3-2; , la WTA Stuttgart

Stiri pe aceeasi tema

- Suntem aici pentru a surprinde inceputul celei mai importante „etape”/sezonul european de zgura/ a anului competițional pentru Simona Halep. Iata, in sfarșit, suprafața preferata a numarului 1 WTA, cea pe care romanca a obținut performanțe remarcabile. Simona incepe turneul de la Stuttgart… in ultima…

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii incepe, miercuri seara, evolutia in sezonul european de zgura si, totodata, cursa pentru apararea unei zestre importante de puncte facute 'pe rosu' in 2017. Urmarim impreuna, in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, partida Simona Halep - Magdalena Rybarikova,…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO STREAMING DIGI SPORT SIMONA HALEP - MAGDALENA RYBARYCOVA: Simona Halep debuteaza miercuri seara, in direct la Digi Sport, la turneul de la Stuttgart. Desi zgura este suprafata ei preferata, Simona nu este multumita de conditiile din Germania inaintea meciului cu Rybarikova.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va juca azi in turul II al turneului de la Stuttgart, cu Magdalena Rybarikova. Meciul va incepe la ora 21:00 și va fi in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.RO. Inainte de debutul la turneele pe zgura, Simona Halep a vorbit despre profilul jucatoarei perfecte pe suprafața…

- Simona Halep si-a facut incalzirea pentru sezonul de zgura, la Cluj, acolo unde a castigat doua din cele trei puncte cu care Romania a trecut de Elvetia si a ajuns in Grupa Mondiala la Fed Cup 2019.

- Simona Halep debuteaza maine in editiția 2018 a turneului de la Stuttgart. Partida va incepe in jurul orei 21:00, in direct la TV Digi Sport 2 și liveTEXT pe GSP.RO. Magdalena Rybarikova (28 de ani - 18 WTA) a trecut in primul tur al competiției din Germania de rusoaica Daria Kasatkina, locul 14 WTA,…

- Antrenorul echipei feminine de tenis a Elvetiei, Martina Hingis, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu nu este usor sa joci cu echipa Romaniei, la ea acasa, mai ales cand din echipa face parte numarul 1 mondial, Simona Halep. "Vrem sa dam tot ce putem mai bun, terenul…

- Simona Halep (1 WTA), Sorana Cirstea (34 WTA), Irina Begu (38 WTA) si Mihaela Buzarnescu (40 WTA) au fost convocate de capitanul-nejucator Florin Segarceanu si de Alina Tecsor in echipa de Fed Cup a Romaniei pentru meciul cu Elvetia, programat la Cluj in play-off-ul Grupei Mondiale, in zilele de 21…