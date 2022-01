Simona Halep va juca miercuri, primul meci de simplu din sezonul 2022. Cu cine va evolua fostul lider WTA

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 20 WTA si cap de serie numarul 2, va debuta, miercuri, in sezonul 2022, la competitia de categorie WTA 250 Melborune Summer Set 1. Ea va da piept, nu inainte de ora 11.30, pe Rod Laver Arena, cu australianca Destanee Aiava, locul 316 WTA, venita din calificari, in turul I. Halep…

- Irina Begu (locul 62 WTA) a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (6), 6-3, pe americanca Jessica Pegula (locul 18 WTA si cap de serie numarul 1), calificandu-se in optimile de finala ale turneului de categorie WTA 250 Melbourne Summer Set 2. Begu s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 45 de minute.…

- Simona Halep a aflat numele adversarei pe care o va intalni in turul intai de la WTA Melbourne Summer Set 1, sportiva noastra urmand sa se dueleze cu australianca Destanee Aiava (21 de ani). Venita din calificari, Aiava se afla in prezent pe locul 316 in ierarhia WTA. Locul 20 in lume, Simona Halep a…

- Simona Halep, locul 20 WTA, va juca impotriva unei sportive venite din calificari in primul tur al turneului de la Melbourne, conform site-ului WTA, citat de news.ro. Daca va trece de primul tur, fostul lider mondial va evolua in runda a doua cu castigatoarea meciului dintre Gabriela Ruse (87 WTA) si…

- Simona Halep, prima reușita inainte de Australian Open. Fostul lider mondial a ajuns in Australia, unde a efectuat deja primele antrenamente. Campioana romana va participa la doua turnee pregatitoare, inaintea inceperii primei competiții de Grand Slam a anului, Australian Open, ce va avea loc intre…

- Simona Halep a efectuat deja primul antrenament la Melbourne, fosta lidera mondiala aratându-se încântata de condițiile gasite în Australia. Halep a postat trei imagini: una de la antrenament, a doua cu orașul Melbourne, iar în treia le-a aratat fanilor de pretutindeni…

- ​Simona Halep a anunțat, luni, turneele la care va participa în luna ianuarie. Pentru jucatoarea clasata pe locul 20 în clasamentul WTA, sezonul va începe chiar la Melbourne (unde va avea loc și Australian Open).Programul Simonei Halep din urmatoarele saptamâni:Melbourne…

- Ce veste a primit Simona Halep de la WTA. Fostul lider mondial a ajuns la finalul unui sezon dificil, presarat cu accidentari. Jucatoarea din Constanța a ieșit, pentru prima ora dupa 7 ani, din Top 10 mondial. Mai mult, Halep a parasit, la un moment dat, chiar și Top 20, o premiera din 2013 incoace.…